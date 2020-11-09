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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн.

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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн.
По состоянию на утро 9 ноября в мире зарегистрировали 472 686 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 841 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 50 738 566 случаев инфицирования, из них 472 686 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 262 138 человек, из них 5 841 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 35,7 млн человек.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн. 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 20-е место мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.

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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн. 02

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Топ комментарии

  • Serg Koshserg
    Короновирус и есть ОРВИ и лечится он за 7 дней,
    и лечится он в основном как и грипп витаминами,
    Пишу как переболевший короновирусом
  • Yuriy Smith
    орві\\\\\
    тиждні\\\\

    Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. - Цензор.НЕТ 6341
    Гораздо лучше писать грамотно по российски чем неграмотно на другом, не?
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