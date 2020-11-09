Местные выборы: "Слуга народа" одержала победу в самом большом районе Харьковщины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.
Харьковский район – единственный в области, в котором победила "Слуга народа".
Согласно данным ТИК, по результатам голосования в 9-ти ОТГ Харьковского района за депутатов в Харьковский облсовет "Слуга Народа" набрала 22,75%, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 21,18%, "Оппозиционная платформа - За жизнь!" - 18,34 %, "Блок Светличной-Разом!" - 15,61 %, а "Европейская Солидарность" - 6,45 %.
Возглавлял "Слугу народа" на местных выборах глава Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян, который занял второе место во внутрипартийном рейтинге, избираясь в Харьковский областной совет.
По результатам голосования в Харьковский райсовет "Слуга Народа" в 9-ти ОТГ набрала 25,29 %, "Оппозиционная платформа - За жизнь!" - 24,19 %, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 19,13 %, "Блок Светличной - Разом!"- 14,50 %, "Европейская Солидарность" - 7,20 %.