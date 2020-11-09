В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев

В Украине по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, зафиксированы 8 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 115 человек, выздоровели 2 277 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321).

Также за последние сутки

госпитализированы - 1 100 человек;

летальных случаев - 115;

выздоровели - 2 277 человек;

осуществлено тестирований за сутки -41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34 393, методом ИФА - 6 721).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 469 018 человек;

выздоровели - 209 143 человека;

летальных исходов - 8 565;

проведено ПЦР-тестов - 3 648 292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях", - рассказал Степанов.





