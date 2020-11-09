В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321).
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 100 человек;
летальных случаев - 115;
выздоровели - 2 277 человек;
осуществлено тестирований за сутки -41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34 393, методом ИФА - 6 721).
За все время пандемии в Украине
заболели - 469 018 человек;
выздоровели - 209 143 человека;
летальных исходов - 8 565;
проведено ПЦР-тестов - 3 648 292.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях", - рассказал Степанов.