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В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев

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В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев
В Украине по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, зафиксированы 8 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 115 человек, выздоровели 2 277 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321).

Также за последние сутки В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 06

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 03 госпитализированы - 1 100 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 03 летальных случаев - 115;

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 03 выздоровели - 2 277 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 03 осуществлено тестирований за сутки -41 114 (в т.ч. методом ПЦР - 34 393, методом ИФА - 6 721).

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За все время пандемии в Украине В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 06

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 08заболели - 469 018 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 08выздоровели - 209 143 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 08 летальных исходов - 8 565;

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 08 проведено ПЦР-тестов - 3 648 292.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 11
В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 12
В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев 13

Топ комментарии

  • John Aba
    "В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли"

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    Чуть со стула не упал когда прочитал, что от ковида за сутки умерло 19 115 человек. Умеют же заголовки составлять..
  • Анатолий К 65c6a92d
    Зате в нас працює "Велике крадівництво" і колвідовські гроші замість в лікарів та лікарні зариваються в зенмлю.
  • Александр Лихошва
    Конечно нет, смотрите какие цифры красивые рисуют
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