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В Украине введут карантин выходного дня, - Степанов

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В Украине введут карантин выходного дня, - Степанов
В Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будим предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Воробьев Павел
    ...в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки...

    ...и все ЕПИЦЕНТРЫ...
  • Olex2014
    Вб'ють малий бізнес.
  • Radoslav Sikorsky
    Т.е. у вируса будет выходной?
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