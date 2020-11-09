Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд, - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

В САП не называют имени главы ведомства, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, возглавлявшего ведомство в 2016-19 гг.

"По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр (…) В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн (…) Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - говорится в сообщении.

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Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оперативным сопровождением Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) Службы безопасности Украины с 11 ноября 2019 года.

Как сообщалось, НАБУ и САП 19 июня сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет якобы недополучил 30,5 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило: принятое министром решение привело якобы к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.



