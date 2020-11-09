Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN

Старший советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Джаред Кушнер и первая леди Мелания Трамп посоветовали Трампу смириться с победой избранного президента Джо Байдена, в то время как его взрослые сыновья настаивают, чтобы он и его союзники продолжали борьбу", - отмечает агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Трамп отказался признавать проигрыш и заявил, что будет через суд добиваться справедливого подсчета голосов.

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В субботу, 7 ноября, ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.