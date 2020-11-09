Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь в Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Херсонской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 ноября заполненность коек пациентами с подозрением и подтвержденным коронавирусом не превышает 50% лишь в четырех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загрузка коек по Украине составляет 62,4%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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