Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что государство уверенно обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Шедевры литературы от Тараса Шевченко до Ивана Котляревского, от Пантелеймона Кулиша до Григория Сковороды, от Леси Украинский до Лины Костенко - это неисчерпаемый источник энергии украинского языка и непостижимая глубина слова в исторической памяти народа, которая уходит корнями в глубокую древность", - говорится в поздравлении Шкарлета ко Дню украинской письменности и языка.

Глава Минобразования также отметил применение государственного языка в образовательном процессе.

"Государство сегодня уверенно обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, в том числе в части применения государственного языка в образовательном процессе. Изучение государственного языка и овладение им на высоком уровне всеми соискателями образования независимо от национального происхождения является одним из важнейших условий реализации прав человека в соответствии с Конституцией Украины", - уверен и.о. министра.

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Шкарлет отметил, что язык - это важнейшее средство коммуникации для получения образования и ключевая составляющая в интеллектуальном развитии человека.

"С детства ребенок пытается формировать и выражать мысли, а впоследствии - постичь духовные пласты украинской нации через феномен языка своих отцов и дедов. Несомненно, государственный язык - это вклад в укрепление интеллекта и генетической памяти нации, следование традициям предков в развитии духовно сильной и независимой Украины", - добавил он.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.