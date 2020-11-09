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Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет

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Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что государство уверенно обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Шедевры литературы от Тараса Шевченко до Ивана Котляревского, от Пантелеймона Кулиша до Григория Сковороды, от Леси Украинский до Лины Костенко - это неисчерпаемый источник энергии украинского языка и непостижимая глубина слова в исторической памяти народа, которая уходит корнями в глубокую древность", - говорится в поздравлении Шкарлета ко Дню украинской письменности и языка.

Глава Минобразования также отметил применение государственного языка в образовательном процессе.

"Государство сегодня уверенно обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, в том числе в части применения государственного языка в образовательном процессе. Изучение государственного языка и овладение им на высоком уровне всеми соискателями образования независимо от национального происхождения является одним из важнейших условий реализации прав человека в соответствии с Конституцией Украины", - уверен и.о. министра.

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Шкарлет отметил, что язык - это важнейшее средство коммуникации для получения образования и ключевая составляющая в интеллектуальном развитии человека.

"С детства ребенок пытается формировать и выражать мысли, а впоследствии - постичь духовные пласты украинской нации через феномен языка своих отцов и дедов. Несомненно, государственный язык - это вклад в укрепление интеллекта и генетической памяти нации, следование традициям предков в развитии духовно сильной и независимой Украины", - добавил он.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Брехло що Шкарлет що інші блазні... Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3973
    Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2415
  • Ulyana Kryshynets
    оно и видно- в словянске за украинский язык с маршрутки женщину высадили- а в одессе учительница довела ребенка до слез за то что ребенок на украинском языке говорил-пора принимать законы по языку как в Латвии и Эстонии-что бы украинофобы не имели право ни голосовать ни работать в госорганах-
  • Vladimir Soukhov
    Шкарпет бреше як і шмаркля.
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