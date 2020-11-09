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В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов

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В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшее время может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, если в Кремле будут видеть, что проигрывают.

Об этом Данилов сообщил изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

По словам секретаря СНБО, это оружие понадобится России в оккупированном Крыму, если Кремль начнет проигрывать.

"То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", - отметил Данилов.

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Топ комментарии

  • Nataliya Mischenko
    Ну, не для курорта же он был нужен.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Без води, зате з бімбой.
    Оце так пощастило кримській ваті.
  • Алексей Хмара
    А где гарантия что ЯО там сейчас нет, например на подлодках.
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