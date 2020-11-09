За сутки в МВД выявили 441 случай коронавируса, большинство на Днепропетровщине, Черкасщине и в Киеве
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Сегодня, 9 ноября, за сутки выявили 441 случай заражения коронавирусом среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2719.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей выявили в Днепропетровской области (+28), в Черкасской области (+26) и в Киеве (+40).
С начала пандемии коронавирусом заболели 15 415 работников МВД, выздоровели - 14 379, умерли - 40.