За неделю жертвами пожаров в Украине стали 32 человека, на водных объектах погибли 11, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 02.11 по 08.11) во время пожаров в Украине погибли 32 человека, на водных объектах - 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 300 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 41 человек.

Ликвидирован 741 пожар, спасены на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 317 зданий и 61 ед. техники. Во время пожаров погибли 32 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 498 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 270 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 3 тыс. 115 взрывоопасных предметов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время пожара в частном жилом доме на Черкасщине погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.