Малый бизнес выступил против неподъемных комиссий по карточным платежам: Никаких переговоров с предпринимателями банки не ведут

Украинский малый бизнес жалуется не только на внедрение регистраторов расчетных операций и на сложности, связанные с коронакризом, но также на серьезное давление со стороны банков и платежных систем.

Об этом заявили опрошенные представители малого бизнеса, пишут Украинские новости.

По их словам, чрезмерные банковские комиссии - прежде всего, по карточным платежам, убивают упрощенную систему налогообложения и малый бизнес в целом.

Чтобы решить эту проблему, в октябре 2020 г. в парламенте Украины был внесен законопроект №4178, который предусматривает постепенное снижение общей комиссии банков и платежных систем за карточные платежи - до 1,5% с начала 2020 г., до 1% с июля 2021 г., и до 0,5% с начала 2022 г.

"Увеличение спроса со стороны клиентов стимулирует предпринимателей устанавливать терминалы. Но на пути две преграды: во-первых, это большие комиссии банков (выше европейских во много раз). 2-3% и более - это много. Никаких переговоров с мелким бизнесом банки не ведут. Для микробизнеса обычно условия хуже, чем для крупных корпораций", - отметила экс-глава Государственной регуляторной службы (2015-2019 гг.) Ксения Ляпина.

Вторая, не менее важная преграда - это недоверие малого бизнеса к банкам.

"Сегодня микробизнес не доверяет банкам, ведь его вклады ничем не гарантированы. В 2015 году многие потеряли деньги и сегодня предпочитают наличный расчет", - подчеркнула Ксения Ляпина.

"С одной стороны нужно поддерживать банки. А с другой - немного умерить их аппетиты законодательно. Я всегда была противником вмешательства государства в рынок, но сегодня рынок банковских услуг имеет серьезные перекосы. И это тот случай, когда законодательное (прим. - законопроект №4178) регулирование оправдано и уместно", - подытожила Ксения Ляпина.

С ней согласна и глава Всеукраинского объединения "Фортеця", народный депутат Украины VII и VIII созывов Оксана Продан, которая многие годы активно занималась вопросами малого бизнеса.

"Процент комиссии при безналичном расчете значительно уменьшает возможность применения упрощенной системы налогообложения, единого налога предпринимателями, делает цены товаров и услуг неконкурентными. А значит, малый бизнес теряет свои позиции на рынке", - заявила Оксана Продан.

По ее словам, "банки не готовы идти на уступки и отказываться от процентов даже для системных проектов в коммунальной сфере, где они получили бы дополнительные большие объемы средств".

"Я однозначно поддерживаю снижение размера комиссии. Это стимулирует более широкое применение платежных терминалов, что будет удобно и покупателям, и продавцам", - уверена Оксана Продан.

Наличие проблем в этой сфере подтвердили и многие руководители малых предприятий.

"Мы работаем с продуктами питания и сигаретами, чистая наценка на которых минимальна - около 4%. На рынке продуктов очень высокая конкуренция, поэтому комиссия банков и платежных систем оказывает серьезную нагрузку на нас. У нас 26 POS-терминалов. Мы вели длительные переговоры с банком, даже закрыли счета в других банках, получили скидку на эквайринг до 1,9%. Но действовала она лишь два месяца! После этого представители банка уведомили о повышении комиссии до 2,2%. Это очень сложно для нас", - рассказала о проблеме директор по развитию сети магазинов "Щедрий кошик" Анна Дудка.

По ее подсчетам из 2 млн. грн. оборота сеть вынуждена платить банкам около 50 тыс. грн.

"Я поддерживаю постепенное снижение размера комиссии до 0,5%. Это даст нам возможность выжить в кризис - платить аренду, зарплаты - и развиваться", - уверена Анна Дудка.

Об аналогичной ситуации рассказывает и директор ресторана "Публицист" Наталья Петрук.

"Комиссия по эквайрингу, которую мы платим с каждой оплаты банковской картой, составляет 2%. Мы не пробовали вести переговоры с банком по поводу уменьшения комиссии, у нас нет такого опыта. Но возможность ее снижения имеет для нас большое значение, поскольку чаще всего клиенты рассчитываются с нами при помощи платежных карточек и специальных онлайн-приложений", - объясняет Наталья Петрук.

Она также поддерживает законопроект №4178.

"Уменьшение процентной ставки по эквайрингу - важный шаг для поддержки украинского малого бизнеса, особенно в период карантина", - уверена директор ресторана Петрук.

Напомним, в странах Евросоюза комиссия по карточным платежам ограничена законодательно - директивами ЕС - не более 0,2% для дебетных карт, и не более 0,3% - для кредитных.