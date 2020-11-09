Новости • Коронавирус и карантин

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок

3 37115
Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок
По мнению ВОЗ, недавние данные, представленные Управлением общественного здравоохранения Дании (Statens Serum Institut) в Дании, в отношении нового варианта SARS-CoV-2, выявленного у людей, нуждаются в подтверждении и дальнейшей оценке.

Действия, предпринятые властями Дании, ограничат дальнейшее распространение связанных с норками вариантов SARS-CoV-2 в Дании. Речь идет о решении правительства Дании уничтожить всех норок, чтоб не допустить мутаций вируса.

"Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются. Штаммы SARS-CoV-2, заражающие норок, которые впоследствии передаются человеку, возможно, приобрели уникальные комбинации мутаций. Чтобы полностью понять влияние конкретных мутаций, необходимы передовые лабораторные исследования. Эти исследования требуют времени и проводятся в тесном сотрудничестве между различными исследовательскими группами", - сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что еще слишком рано делать поспешные выводы о последствиях мутации вируса, обнаруженного в норке. "Нам нужно подождать и посмотреть, каковы последствия, но я не думаю, что мы должны делать какие - либо выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины", - отметила она. - На данный момент у нас нет никаких доказательств этого".

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок 01

Большинство ученых склоняется к мнению, что динамика мутаций еще не изучена и сам факт влияния норок на вирус требует исследований. "Я не верю, что штамм, адаптированный к норке, представляет более высокий риск для человека", - подтвердил Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона. Он назвал в Твиттере "совершенно безответственным" и проблематичным сообщение о том, что разработка вакцины находится под угрозой, написав, что "страшилка - просто идиотизм".

Президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина сообщил, что в Украине не было ни одного случая заболевания норок, а тем более передачи вируса от животного к человеку. Все норовые фермы проходят систематический контроль и соблюдают правила безопасности.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    Звертаюся до усіх таких ідіотів як цей, які прикриваючись "благими" намірами сіють справжнє зло під лозунгами, що "твоя шуба кричала перед смертю" ви "хвилюєтеся за тварин яких ми самі створили та вирощуємо для того щоб мати для себе певний комфорт, а чому ви не хвилюєтеся за ті види тварин, які жили міліони років на цій планеті, а зараз масово вимирають через викиди шкідливих речовин та відходи від виробництва ваших пластикових курток та сумок та бутилок, які ви міняєте по декілька разів на сезон, бо вони вже або розлізлися або не "модні"?! Підміна понять та лицемірство.
  • Petr Ovich 2999c132
    Завалим всю планету синтетикой? Тогда пушные звери вымрут сами.
  • Anatoly Nichikov 15029d40
    может хватит разводить пушных зверей на шубы?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости