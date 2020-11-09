В студенческом общежитии Киева произошел пожар, спасатели эвакуировали 120 человек, - ГСЧС. ФОТО

Ночью в студенческом общежитии на ул. Гарматная, 53 в Киеве произошел пожар, спасатели эвакуировали 120 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 ноября, в 2:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Гарматная, 53.

По прибытию на место спасатели установили, что в 5-этажном здании общежития, на 1 этаже в бытовом помещении возник пожар на площади 18 кв. м. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара и эвакуации жителей.

В 3:05 возгорание было локализовано, а в 3:10 ликвидировано", - сказано в сообщении.

Во время тушения пожара, с верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 120 человек.

В результате пожара огнем повреждены стол, стул, бытовые вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок помещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии Национального фармацевтического университета в Харькове произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС

На место происшествия было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 28 человек личного состава.



Фото: сайт ГСЧС

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.