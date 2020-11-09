Степанов объяснил, при каких условиях можно прекратить самоизоляцию после COVID-19: Есть три критерия

Самоизоляцию в связи с COVID-19 можно прекратить, если через 10 дней с момента начала болезни в течение трех дней нет клинических проявлений болезни.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Первое - отсутствие клинических проявлений ОРВИ в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. То есть, например, если у вас 1 ноября появились симптомы коронавирусной болезни, вы не делали ПЦР-тестирование, находитесь дома на самоизоляции. Затем через 10 дней, если симптомов нет, и еще считая от этого три дня, вы можете прекращать самоизоляцию и больничный", - сказал Степанов.

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Второй критерий, по его словам, - отсутствие клинических проявлений болезни в течение трех дней, считая с 10 дня взятия образцов на тестирование при получении положительного результата ПЦР. В этом случае, по словам министра, можно прекращать самоизоляцию без дополнительного лабораторного обследования.

"Например, 1 ноября у вас появились симптомы, у вас взяли соответствующий мазок, сделали тест, он оказался положительным. Так же отсчитывается 3 дня (после 10 дня от забора образца на тест - Ред.), и при отсутствии симптомов нет необходимости делать лабораторное обследование", - пояснил Степанов.

Третий критерий: отсутствие клинических проявлений болезни ОРВИ при условии получения отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

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"При наличии хотя бы одного из этих критериев, можно прекращать самоизоляцию. Все три критерия являются равноценными. Повторное тестирование методом ПЦР для определения наличия или отсутствия вируса в организме может проводиться не ранее, чем через 10 дней с даты появления симптомов или получения первого положительного результата методом ПЦР. Но не обязательно повторное тестирование", - сказал Степанов.