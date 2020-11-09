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Глава Ривненской ОГА Коваль заболел COVID-19: "Коронавирус - не шутки, соблюдайте карантинные ограничения"

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Глава Ривненской ОГА Коваль заболел COVID-19: "Коронавирус - не шутки, соблюдайте карантинные ограничения"
Глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава ОГА рассказал на странице в сети Facebook.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать буду в онлайн режиме", - говорится в сообщении.

"В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.

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Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    Ще одна тварина рішила хайпонуть на страхах приматів.
  • Привет
    В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.Источник: https://censor.net/ru/n3229850

    Так ты значит ранее не соблюдал?? Или соблюдал..но это оказалось как до изды дверь???
  • юра Лонг
    осложнений нет чуствую себя в норме. Но вы бойтесь . Это не шутка это 100% высказывание из устава ковидных- Оурела. Запугать штрафами и заклинаниями а потом добить слабые умы шизофренией превратиь все общежитие в скотный двор.
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