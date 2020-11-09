Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители малого и среднего бизнеса утром 9 ноября вышли на акцию протеста против карантинных ограничений в Сумах. Они перекрыли улицу Героев Сумщины в районе перекрестка с Харьковской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Люди ходят по пешеходному переходу. Движение по улице остановлено. Полиция разворачивает автомобили, которые не успели проехать.

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Предприниматели собрались у фонтана Садко в центре Сум. Они держат плакаты и флажки с надписями "Save ФОП", "Требуем сохранить бизнес", "Экономика там, где бизнес", "Хотим работать, а не попрошайничать".

На акцию пришли, по информации полиции, более 700 человек, среди них предприниматели, которые протестуют против карантинных ограничений, и те представители бизнеса, которые выступают против введения кассовых аппаратов.

Экс-глава Сумского облсовета, участник войны с российскими оккупантами Семен Салатенко на странице в сети Facebook заявил, что это самая массовая акция протеста за последние месяцы, а также опубликовал требования протестующих.

"Требования таковы:



- отмена ввода РРО (кассовых аппаратов для малого бизнеса;

- отмена "карантина выходного дня";

- прекратить "кошмарить бизнес" в условиях карантина", - говорится в сообщении.

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