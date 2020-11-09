Предприниматели перекрыли одну из центральных улиц Сум и протестуют против карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Люди ходят по пешеходному переходу. Движение по улице остановлено. Полиция разворачивает автомобили, которые не успели проехать.
Предприниматели собрались у фонтана Садко в центре Сум. Они держат плакаты и флажки с надписями "Save ФОП", "Требуем сохранить бизнес", "Экономика там, где бизнес", "Хотим работать, а не попрошайничать".
На акцию пришли, по информации полиции, более 700 человек, среди них предприниматели, которые протестуют против карантинных ограничений, и те представители бизнеса, которые выступают против введения кассовых аппаратов.
Экс-глава Сумского облсовета, участник войны с российскими оккупантами Семен Салатенко на странице в сети Facebook заявил, что это самая массовая акция протеста за последние месяцы, а также опубликовал требования протестующих.
"Требования таковы:
- отмена ввода РРО (кассовых аппаратов для малого бизнеса;
- отмена "карантина выходного дня";
- прекратить "кошмарить бизнес" в условиях карантина", - говорится в сообщении.