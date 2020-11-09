Тейлор об итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия

Администрация США так же, как и украинская, допускает ошибки, но "старается их исправить и стать лучше – это и есть демократия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший посол США в Украине (2006—2009) Уильям Тейлор в комментарии "Суспільне".

"И американцы, и украинцы знают, что ни одно правительство не совершенно. Мы делаем ошибки, мы сделали много их в прошлом. В американской истории было много плохих вещей. У нас есть проблемы с расизмом, которые были изначально США и мы не очень хорошо с ними справились. Это большая проблема для нас, но мы стараемся ее исправить", - сообщил он.

Также Тейлор отметил, что США продвинулись в работе избирательной системы страны: "Эти выборы, которые мы сейчас наблюдаем - не самые плохие в нашей истории. Здесь есть немного беспорядка, а Украина хорошо знает, что такое беспорядок, но в США не было заявлений о подкупе избирателей. Так, были безосновательные заявления о фальсификациях, но никаких доказательств. Все заявления об ошибках или любые нарушения проверяют наши учреждения. Работают наши суды. И пока они не нашли никаких доказательств".

"Поэтому ключевой мой посыл таков: мы не безупречны, мы делали и будем делать ошибки, но мы стараемся их исправить, мы стараемся быть лучшими, это и есть демократия. Другие страны, в которых нет демократических ценностей, институтов и норм, не делают этого, не исправляются. Это трудно, это процесс, который не имеет конца. Но мы все равно делаем это", - отметил он.

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Также Тейлор добавил, что Байден знает, насколько Украина важна для США: "Он очень сведущ в зарубежной политике. Байден был главой комитета по вопросам внешней политики Сената, вице-президентом, он много раз бывал в Украине, знает, почему Украина важна для США. Он знает, что Украина находится на передовой войны с Россией и поддержка является важной, учитывая оборону не только самой Украины против российской агрессии, а и Европы, США".