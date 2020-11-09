Новости

В Кривом Роге объявлен траур по погибшим от рук маньяка

3 66910
В Кривом Роге объявлен траур по погибшим от рук маньяка
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Юрий Вилкул объявил 9 ноября в городе траур после того, как двое горожан погибли и восемь пострадали от рук напавшего на них с ножом на улице мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!" - отметил Вилкул.

Читайте также: Нападение на прохожих в Кривом Роге: четверо пострадавших остаются в больницах с травмами средней тяжести

Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу. Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    по загиблихм Воїнам у нас траур нє положен, тільки по випадкових перехожих
  • Александр Лихошва
    У тебя тоже проблемы есть с логикой, если ты буквы понимаешь и слова, а что написано и какой смысл в них нет .
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    а сержант Журавель был птицей,

    по твоей ватно-ЗЕльоной версии
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости