В Кривом Роге объявлен траур по погибшим от рук маньяка

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Юрий Вилкул объявил 9 ноября в городе траур после того, как двое горожан погибли и восемь пострадали от рук напавшего на них с ножом на улице мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!" - отметил Вилкул.

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Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу. Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.