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Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info. ИНФОГРАФИКА

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Судья Конституционного Суда Александр Касминин имеет в собственности целых 17 участков земли общей площадью 22 гектара.

Об этом сообщает Вihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"Судья КСУ Александр Касминин взял от работы все - даже служебную квартиру. Государственное жилье быстро превратилась в судейское, приватизировано. Касминин говорит: судья - гражданин Украины, имеет право и на такое", - отмечают журналисты.

По их информации, еще в собственности судьи и его семьи: 17 земельных участков (общей площадью 22 га) и автопарк на 3 млн грн.

Кроме того, Касминин устроил в Конституционный Суд дочь помощницей.

Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info 01

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Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info 02

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Топ комментарии

  • Sav UA
    Ось і нах ті хапуги українцям? І вони ще розказують як нам жити? Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 3193 В шию гнати пристосуванців,під три чорти !!! Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 3390
  • Салаутдин
    хотелось бы поздравить тов."касминина" с приобретениями,и пожелать ему дальнейших успехов в деле ограбления нищего дурного народа..
  • Dron
    Каждый украинец ИМЕЕТ ПРАВО на бесплатные участки земли. Но большинство НЕ МОЖЕТ её получить.
    Судья КС может. 17 участков...
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