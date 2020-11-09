Благодаря решению КС чиновники смогут принимать дорогие подарки, - НАПК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Отмечается, что пользуясь ситуацией, созданной КСУ, чиновники могут чувствовать себя свободно при получении ценных подарков и "благодарить" дарителя, избегая ответственности, поскольку механизм противодействия таким правонарушением и неотвратимости наказания разрушен.
"Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений", - объясняет глава НАПК Александр Новиков.
Таким образом, среди чиновников, которые теперь могут принимать подарки:
- Президент Украины;
- Премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители;
- народные депутаты Украины;
- судьи и прокуроры;
- члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- члены Центральной избирательной комиссии;
- Председатель Национального банка Украины, его заместители;
- члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- члены Антимонопольного комитета Украины;
- Председатель Фонда государственного имущества Украины, его заместители;
- Председатель Государственной таможенной службы Украины, его заместители;
- Председатель государственной фискальной службы Украины;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;
- Руководитель Офиса Президента Украины, его заместители;
- другие государственные служащие категории "А" и "Б", должностные лица местного самоуправления, отнесенные к первой - третьей категориям.