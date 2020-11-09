""Слуги", смиритесь! Это Львов", - Садовый призвал "СН" признать поражение на выборах
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Мэр Львова Андрей Садовый призвал партию "Слуга народа" признать поражение на местных выборах в горсовет.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня во Львовском окружном административном суде будет попытка обжаловать волеизъявления львовян 25 октября. Я понимаю, что не всем понравились результаты. Понимаю, что "слугам" очень трудно воспринять то, что их не будет в Львовском городском совете. Но поймите наконец - это Львов! Здесь через суды доверие не завоюешь", - отметил Садовый.
Он напомнил, что "протоколы с "мокрыми" печатями подтверждают - "слуги" в совет не заходят. 3,4% - это даже не близко к барьеру".
"Сделаю все в пределах своих полномочий, чтобы выбор львовян ни был искажен", - резюмировал Садовый.