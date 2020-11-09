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"Геть кремлівські пазурі від української літератури": под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Под стенами Кабмина в Киеве проходит пикет "Геть кремлівські пазурі від української літератури" с требованием отставки и.о. министра образования Шкарлета и возвращения украинской литературы в обязательное ВНО.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ.

В мероприятии участвуют поэты, писатели, артисты и музыканты. Перед собравшимися выступила известная украинская актриса Римма Зюбина и писательница Лариса Ницой.

"Гибридная война переместилась внутрь страны. Путин неожиданно получил отпор на украинском фронте, поэтому переместил захват Украины в украинский тыл. Это не похоже на прямые военные действия, поэтому методы и называются гибридными, и не сразу распознаются как враждебные. Чего больше всего боится Путин от украинцев? Мировоззренческого единства. Он боится общего видения украинцами фундаментальных основных государственных вопросов, и общего видения нами нашего прошлого и будущего. Поэтому Путин разрушает и влияет на все в Украине, что может объединить украинцев в общем видении", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 01

Как отмечают организаторы, одним из инструментов сохранения общего украинского мировоззрения у украинцев в изучении украинской литературы.

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Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 02

"Предмет украинской литературы в школе - это не просто чтение книг - это формирование общего взгляда на прошлое, это анализ причинно-следственных связей, это формирование общего взгляда на будущее. Украинская литература - это нациоцентрированный государственный предмет, который формирует украинскую идентичность, отличную от российской идентичности. Именно поэтому руками своих приспешников Путин уничтожает государственные предметы в украинской школе, и в частности украинскую литературу. Изъятие предмета "Украинская литература" из обязательного ВНО - это ослабление формирования общих мировоззренческих позиций у украинцев, это ослабление процессов государственного строительства в Украине", - сказано в сообщении.

Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 03

"9 ноября 2020 в День украинского языка и письменности призываем украинскую интеллигенцию, писателей, педагогов, молодежь - всех неравнодушных выйти с протестными акциями в Киеве под стены Кабинета министров, а в других городах и поселках к областным и районным государственным администрациям одновременно в 12:00 по всей Украине. Наши требования: отставка министра образования и науки Шкарлета и возвращение украинской литературы в обязательное ВНО.

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Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 04

Призываем создать в столице, в областных центрах и ОТГ организационные комитеты акции. Необходимый опыт имеют Союз писателей Украины и общество "Просвита", патриотические политические партии и общественные организации.

Приглашаем выходить с символикой, флагами, лозунгами и тематическими плакатами", - говорится в сообщении организаторов.

Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 05

Соорганизаторы акции: Национальный союз писателей Украины, ГС "Музыкальный батальон", "Правый Сектор".

Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 06
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 07
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 08
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 09
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 10
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 11
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 12
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 13
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 14
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 15
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 16
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 17
Геть кремлівські пазурі від української літератури: под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО 18
Фото и видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    2008 рік "Геть кремлівські пазурі від української літератури": под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО - Цензор.НЕТ 7085 "Динамо"-"Спартак"

    "Геть кремлівські пазурі від української літератури": под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО - Цензор.НЕТ 3530
  • ьля
    на жаль, їх так мало там, по-справжньому розумних і з чистою совістю... тому що не за власні шкурні інтереси вийшли, не бляхери і не аграрії привезли. респект.
  • Oleksandr Boiko
    ???? на улице без маски можно....
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