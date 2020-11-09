Вениславский о планах по разрешению конституционного кризиса: закон о работе КС и увеличение голосов, необходимых для принятия решений

Оптимальный вариант для разрешения конституционного кризиса является уход в отставку судей Конституционного Суда (КС), проголосовавших за отмену антикоррупционного законодательства, считает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Идеальна была бы модель решения этой кризисной ситуации, к которой привело именно решение Конституционного Суда Украины… чтобы они набрались гражданского мужества и ради сохранения институционности КС подали бы в отставку", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его мнению, если судьи КС, проголосовавшие за отмену электронного декларирования и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях, уйдут в отставку, то тогда произойдет "эволюционное обновление состава КС".

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Парламентарий подчеркнул, что решение Конституционного Суда необоснованно, поскольку резулятивная часть не вытекает из его мотивировочной части.

По словам Велиславского, Верховная Рада должна принять закон, который поставит работу КС в четкое законодательное русло. "На сегодня такая деятельность регламентируется внутренним документом КС, регламентом, утвержденным постановлением КС, что противоречит ст.19 Конституции Украины. Это первое, что надо сделать, и думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал депутат.

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Представитель президента в КС также считает, что необходимо увеличить количество голосов в КС для принятия решений. "На сегодня КС принимает решение минимум 10 голосами. Мы предлагаем, чтобы это было двумя третями, по аналогии с парламентом, то есть если проголосуют 12 судей за решение", - сказал Вениславский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.