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Случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет, - Ассоциация звероводов

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Случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет, - Ассоциация звероводов
Ассоциация звероводов Украины в связи с выявлением в шести странах случаев заражения коронавирусом COVID-19, связанных с фермами по разведению норок, заявила об отсутствии случаев заболевания норок вирусом SARS-CoV-2 на украинских фермах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Ассоциация звероводов Украины уверяет, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, выполняются жесткие карантинные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.

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Топ комментарии

  • Alexey Timofeev 74274071
    ага, їм норкам всім аналізи зробили і коронавіруса не знайшли. Ви бачите коронавирус? і вони не бачать
  • Алекс S. Pоман
    На секонд хенде, уж очень много такой продукции Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 724 Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 2717
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