Локдаун в Киеве сейчас нецелесообразен, - КГГА

Столичные власти считают, что в Киеве не стоит вводить полный локдаун.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По мнению Мондриевского, Киев выдержит любые условия. Но прежде всего при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе.

"Киев - огромный мегаполис. По моему мнению, локдаун демонстрирует лучшие показатели в борьбе с распространением болезни. С другой стороны - очень бьет по экономике, мелкому и среднему бизнесу", - отметил замглавы КГГА.

Мондриевский подчеркнул, что также нужно прислушиваться к тем, кто работает на местах. И добавил: "Локдаун сейчас, по тем показателям, которые мы имеем в Киеве, нецелесообразен с нашей точки зрения".

Также Мондриевский добавил, что сейчас ведется активная работа с больницами: увеличивают количество мест для киевлян, которые нуждаются в госпитализации. А полное прекращение работы транспорта - сейчас не обязательно. Главное - соблюдать всем противоэпидемические правила.

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