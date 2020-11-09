Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

На сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", - отметил Гебрейесус.

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