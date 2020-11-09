Новости • Коронавирус и карантин

Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

4 92628
Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ
На сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", - отметил Гебрейесус.

Также читайте: Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок

Топ комментарии

  • Лев Львовский 63975c6a
    Все умрут 100%
  • Oljik
    Україна могла б делегувати своїх майстрів спорту по боротьбі з вірусом у ВОЗ.
  • Vladimir Krutko
    В усьому світі вводять обмеження, засипають населення грішми. Зелені ж мерзотники продовжують політику трампа, перетворюючі нас у ганебний розсадник ковіду. Черговий транш МВФ має бути лише після перевиборів.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости