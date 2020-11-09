Украинские клиники переходят только на лечение пациентов с COVID-19, все плановые операции запрещены, - Ляшко

Украинские клиники с понедельника перестают принимать пациентов на плановые операции и переходят только на лечение больных с COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и, исключительно, больных коронавирусом", - сказал он на брифинге по результатам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник.

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