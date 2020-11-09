Новости • Коронавирус и карантин

Украинские клиники переходят только на лечение пациентов с COVID-19, все плановые операции запрещены, - Ляшко

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Украинские клиники переходят только на лечение пациентов с COVID-19, все плановые операции запрещены, - Ляшко
Украинские клиники с понедельника перестают принимать пациентов на плановые операции и переходят только на лечение больных с COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и, исключительно, больных коронавирусом", - сказал он на брифинге по результатам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник.

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Топ комментарии

  • Igor L
    Зупинка планового оперативного втручання це фактично смерть сотень тисяч пацієнтів по всій Україні. Планова операція в Україні це останній шанс на порятунок життя. Ніхто з пацієнтів при здоровому глузді не йде на планову операцію без крайної необхідності і тому припинити планові операції це вбити сотні тисяч пацієнтів яким конче потрібне хірургічне втручання! Влада робить жахливий злочин проти життя і здоров'я громадян України. Степанов та Ляшко мають бути негайно звільнені та арештовані як ідіоти та злочинці які ставлять під загрозу життя мільйонів українців!
  • Igor L
    Влада думає що хай українці гинуть без планових операцій, ми то поїдемо в Ізраїль та Австрію і будемо там лікуватись навіть від коронавірусу! Зупинки планових операцій це надзвичайно крайня міра яка катастрофічно обмежує права громадян України на медичну допомогу, тому зупиняти планові операції можна виключно під час особливого правового режиму Надзвичайного або Воєнного стану. Якщо забороняються планові операції то для всіх а не тільки для бідних! Закриваємо кордони, закриваємо аеропорти і ніхто нікуди не летить на лікування - всі чекаємо кінця карантину!
  • Elvic Vic
    Дегенераты получили 60 млд . , т.е. 2 млд баксов . За эти бабосы можно было залить стационарными генераторами кислорода .

    Гонялись за плавцом в Гидропарке , когда было 15-20 умерших в сутки , когда меньше тысячи новых в сутки были .

    Спасибо Коле Тищенко и его "Велюру" -- воспитал нацию , шо хер можно класть на запреты и карантины .
    Кернес устроил "день города" и когда сам заразился его самолётом прям в "Шарите" , а другим больным харьковчанам оттуда факи послыла и за это получил 60% .
    С таким лохотратом , шо выбирает тищенок , кернесов и труху по-другому и быть не могло .
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