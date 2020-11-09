Российский солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан

Солдат-срочник Антон Макаров, устроивший стрельбу в воинской части в Воронеже, задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Злоумышленника задержали после того, как правоохранительные органы получили оперативные данные об угоне машины вблизи поселка Землянский, рассказал информированный источник "Интерфакса". На прилегающих дорогах были выставлены посты, и затем полиция успешно заблокировала машину на дороге. Угонщиком оказался Макаров.

Как пишет российский Telegram-канал LifeShot, Макарова взяли в 50 км от военного аэродрома, где все произошло, - в Землянске. Чуть ранее он угнал автомобиль у рыбака в Рамонском районе и поехал в сторону Орловской области. Там у него живут дедушка и бабушка.

"Мужчина, у которого Макаров угнал авто, рассказал полицейским, что сидел, никого не трогал — спокойно рыбачил. Машина стояла чуть выше - на холме. Подошёл военный, достал пистолет, передернул затвор… В общем, рыбак отдал Макарову и ключи от машины, и телефон. Срочник сел в машину и уехал", - говорится в сообщении.

Утром 9 ноября Макаров напал с топором, а затем открыл стрельбу по сослуживцам на военном аэродроме "Балтимор". В результате погибли трое военнослужащих — майор, ефрейтор и рядовой, еще один срочник получил ранения. После этого нападавший скрылся с оружием с места преступления. В городе был объявлен план-перехват.

Сообщалось, что причиной нападения мог стать конфликт солдата с проверяющим офицером. Представитель Западного военного округа заявил, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается нервный срыв военнослужащего.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту тройного убийства в воинской части.