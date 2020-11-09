"Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков

В "Слуге народа" прокомментировали распространившиеся в соцсетях и СМИ фотографии, на которых видны утилизированные тюки анкет, предположительно использовавшихся в опросе президента Владимира Зеленского в день выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "СН" в Telegram.

"Они (анкеты. - Ред.) не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса. Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", - заявили в партии.

В "СН" также сообщили, что результаты опроса Зеленского будут представлены в ближайшее время.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.



