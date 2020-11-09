Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", - отметил президент.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что заметно увеличивается количество людей в масках, ведь украинцы начали более ответственно относиться к противоэпидемическим мерам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

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