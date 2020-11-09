В декабре собираются по старым правилам избрать новых членов Высшего совета правосудия: среди кандидатов судья Майдана и плагиатор, - Маселко

Венецианская комиссия требует, чтобы члены Высшего совета правосудия соответствовали критериям доброчестности и проходили прозрачный конкурсный отбор.

Об этом сообщает адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже даже Венецианская комиссия требует, чтобы новые члены ВСП соответствовали критериям доброчестности и проходили прозрачный конкурсный отбор.

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Как реагируют судьи и ВСП - собираются по старым правилам в декабре избрать новых членов.

Вот полный список кандидатов. Среди них:

- судья Майдана, которая осуждала невиновных (Журавская),

- судья-плагиатор, которого лишили ученой степени за плагиат, и даже ВККС признала недоброчестным (Сытников)

- судья, с выводом ОСД о недоброчестности, который принимал очень сомнительные решения в отношении иностранных инвесторов (Короткевич).

По моему убеждению до определения нового порядка назначения членов ВСП, который власти пообещали и обществу и международным партнерам, назначать новых членов ВСП вообще нельзя. А то опять назначат какого-то Г, а затем будут рассказывать, что нет механизмов его уволить.

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Об уже разработанном Кабмином законопроекте, который решает этот вопрос, здесь", - рассказал Маселко.



