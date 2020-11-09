Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики , нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что карантин выходного дня приведет к закрытию учреждений культуры в целом.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"То, что учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти, мы знаем уже не первый месяц. Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность, ведь пандемия - не вечна. Запрет работать на выходных - это автоматически минус 50% выручки. А значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги", - написала Кравчук.

По ее словам, именно учреждения культуры является наиболее дисциплинированными в соблюдении всех необходимых санитарных требований: дистанция, температурный скрининг, маски, антисептики.

"Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия. Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать", - подчеркнула Кравчук.

По словам народного депутата, профильный комитет также озабочен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия.

Кравчук обратилась с просьбой к Кабинету Министров "еще раз взвесить все "за" и "против" и все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным". По ее мнению, Кабмину также стоит подумать над применением компенсаторных механизмов, которые смогли бы смягчить удар по предпринимателям в сегодняшних условиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна, - Зеленский