Одна из тестируемых вакцин от COVID-19 демонстрирует 90% эффективность

В понедельник американская компания Pfizer Inc и ее немецкий партнер BioNTech заявили, что их экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вакцина была протестирована на 43 500 добровольцах в шести странах - США, Германия, Бразилия, Аргентина, ЮАР и Турция - и не вызвала каких-либо побочных эффектов.

Вакцина, которая вводится в двух дозах с интервалом в три недели, учит организм производить антитела для борьбы с COVID-19.

Многие эксперты и ученные со всего мира уже отметили новость о вакцине от Pfizer Inc и BioNTech как огромный прорыв.

"Данная вакцина должна храниться при -80 ° C. Это может создать серьезные логистические проблемы для массового лечения за пределами крупных городов и в странах с низким или средним уровнем дохода. Однако в целом это огромный шаг вперед в борьбе с COVID-19", - отмечает сотрудник Департамента фармакологии Университета Ливерпуля Эндрю Хилл.

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