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Семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко

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Семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко
В Минздраве заявили, что в ближайшее время пациенты на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на COVID-19. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, уже выделены средства на закупку и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.

"Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику возле кровати больного или при обращении пациента к своему семейному врачу", - отметил Ляшко.

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Топ комментарии

  • Vjacheslav Bondarenko
    Диагноз за 15 минут? Жулики и аферисты.
  • Лаур
    цена вопроса и % достоверности теста ?
  • ggl chrm
    А семейные врачи и бригады будут?
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