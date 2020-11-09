КС не смог рассмотреть "земельный" вопрос из-за отсутствия кворума
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Большая палата Конституционного суда Украины (КС) отложила рассмотрение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании.
"Дело отложено в связи с отсутствием кворума",- сообщили "Интерфакс-Украина" в суде в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Ранее СМИ сообщали, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".