Суд закрыл дело против судьи КС Мойсика за несвоевременную подачу е-декларации

Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило этого судью в несвоевременной подаче е-декларации.

Об этом РБК-Украина сказал сам судья, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в понедельник, 9 ноября, суд рассмотрел админпротокол, составленный на него сотрудниками НАПК.

"Сегодня это дело закрыли", - сообщил Мойсик об итогах заседания.

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Он отметил, что сегодня была оглашена только резолютивная часть решения. При этом Мойсик допускает, что на решение повлиял вердикт КСУ о неконституционности наказания за недостоверное е-декларирование.

В понедельник, 9 ноября, Голосеевский райсуд Киева должен был рассмотреть дело против еще одного судьи КСУ Игоря Слиденко, которого НАПК также обвиняет в неподаче декларации. По данным источника РБК-Украина, это заседание было перенесено на 18 ноября из-за неявки судьи Слиденко.

Оба судьи КСУ отрицают предъявленные им обвинения НАПК, они утверждают, что не задекларировали вовремя свою зарплату по объективным причинам, связанным с технической поломкой компьютера и отсутствием в стране.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.