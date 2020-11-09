В Киеве рост заболеваемости гриппом, за неделю более 11 тыс. новых случаев, - КГГА

В Киеве за неделю зарегистрировано 11 286 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице за 45-ю неделю 2020 г. зарегистрировано 11 286 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 49,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 380,3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 4 379 (рост на 13,3%), взрослых - 6 907 (рост на 14,7%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 38,8%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 22,5% - зарегистрировано 2 125 случаев. В медицинские учреждения за неделю госпитализировано 39 человек, из них 34 - дети.