Новости • Агрессия России против Украины

Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ

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Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ
Приморский районный суд Одессы полностью удовлетворил иск вынужденной переселенки с востока Украины Ольги Абдуллаевой к Российской Федерации и обязал последнюю компенсировать женщине материальный и моральный ущерб, причиненный агрессией РФ в отношении нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", такое решение судья Лариса Чернявская вынесла в конце октября.

"Свои требования истец обосновывает тем, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая выразилась в проявлениях нарушений прав человека, она вместе с малолетним сыном были вынуждены в августе 2014 года оставить оккупированную часть территории Донецкой области и переехать из Горловки (Донецкая область, Украина) сначала в Киев, а позже в Одессу, в результате чего им был нанесен существенный моральный вред", - говорится в документе, опубликованном в государственно реестре.

Судья приняла решение взыскать с РФ в пользу Абдуллаевой 116,5 тыс. грн материального ущерба и 1,015 млн грн морального ущерба. Такую же сумму морального ущерба суд присудил ее ребенку.

Решение суда пока не вступило в силу, у РФ есть возможность подать апелляцию.

В случае вступления решения в силу у истца будет возможность обратить взыскание на имущество ответчика в Украине.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Правильная переселенка. Все бы переселенцы делали так.
    Оккупант должен раскошеливаться и возмещать убытки, хотя бы материальные.
  • andriy shevchenko 35d270e5
    Если бы все донбасситы подавали в суд на ********* и выигрывали дела
    ********* естествнно платить не будет
    на такую хитрую жопу есть болт с резьбой
    Международные суды и аресты имущества рф за рубежом
    Но многие донбаситы думают что это Украина им дома раздолбала
    даже если видят клейма от боеприпасов исключительно российского производства после 1991 года
  • Sergii Ustim
    Все правильно, дальше больше, за все нужно платить...
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