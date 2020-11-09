Переселенка из Горловки выиграла в одесском суде иск против РФ на сумму свыше 2 млн грн, - СМИ

Приморский районный суд Одессы полностью удовлетворил иск вынужденной переселенки с востока Украины Ольги Абдуллаевой к Российской Федерации и обязал последнюю компенсировать женщине материальный и моральный ущерб, причиненный агрессией РФ в отношении нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", такое решение судья Лариса Чернявская вынесла в конце октября.



"Свои требования истец обосновывает тем, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая выразилась в проявлениях нарушений прав человека, она вместе с малолетним сыном были вынуждены в августе 2014 года оставить оккупированную часть территории Донецкой области и переехать из Горловки (Донецкая область, Украина) сначала в Киев, а позже в Одессу, в результате чего им был нанесен существенный моральный вред", - говорится в документе, опубликованном в государственно реестре.



Судья приняла решение взыскать с РФ в пользу Абдуллаевой 116,5 тыс. грн материального ущерба и 1,015 млн грн морального ущерба. Такую же сумму морального ущерба суд присудил ее ребенку.



Решение суда пока не вступило в силу, у РФ есть возможность подать апелляцию.

В случае вступления решения в силу у истца будет возможность обратить взыскание на имущество ответчика в Украине.

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