От гриппа в первую очередь вакцинируют медиков инфекционных больниц и экстренной помощи, - Ляшко
Об этом Ляшко сказал во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня глобальный дефицит вакцины. Но Минздрав с этого понедельника начало развозить первые дозы вакцины против гриппа, они будут направлены медицинским работникам, которые первыми встречают больных с коронавирусом. Инфекционные больницы, экстренная медицинская помощь - это те медицинские работники, которые приоритетно будут вакцинированы против гриппа за государственные средства", - сказал Ляшко.
Он отметил, что только путем плановых, а также внеплановых, если они были пропущены, прививок мы сможем эффективно и качественно влиять на эпидситуацию.
По его словам, нужно делать прививки, чтобы дополнительно не нагружать систему здравоохранения больными дифтерией, корью, краснухой, паротитом и другими инфекционными болезнями.