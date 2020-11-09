От гриппа в первую очередь вакцинируют медиков инфекционных больниц и экстренной помощи, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что медицинские работники инфекционных больниц и экстренной медицинской помощи будут приоритетно вакцинированы против гриппа за государственные средства.

Об этом Ляшко сказал во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня глобальный дефицит вакцины. Но Минздрав с этого понедельника начало развозить первые дозы вакцины против гриппа, они будут направлены медицинским работникам, которые первыми встречают больных с коронавирусом. Инфекционные больницы, экстренная медицинская помощь - это те медицинские работники, которые приоритетно будут вакцинированы против гриппа за государственные средства", - сказал Ляшко.

Он отметил, что только путем плановых, а также внеплановых, если они были пропущены, прививок мы сможем эффективно и качественно влиять на эпидситуацию.

По его словам, нужно делать прививки, чтобы дополнительно не нагружать систему здравоохранения больными дифтерией, корью, краснухой, паротитом и другими инфекционными болезнями.

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