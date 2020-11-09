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Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

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Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали на пропускном пункте "Каланчак" руководителя так называемого "Управления транспорта Республики Крым", который причастен к преследованию украинских граждан на временно оккупированном полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, фигурант "решал" на подконтрольной украинской власти территории личные дела. Установлено, что находясь на "должности", он способствовал незаконным вооруженным формированиям в проведении противоправных действий против украинцев, проживающих в АР Крым.

Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника документы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

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Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ 01
Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ 02
Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ 03

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Топ комментарии

  • WerwolfSity
    Обережно з затриманням, хлопці.

    Затримані за держзраду чиновники зазвичай стають депутами.
    Краще вбити "під час затримання" або "при спробі втечі", чи щось подібне Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3266
  • Центроболт
    Спортивная рыбалка - поймал , отпусти !
  • Oleksandr Boiko
    хоть би не обміняли цього зрадника...
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