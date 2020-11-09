Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, фигурант "решал" на подконтрольной украинской власти территории личные дела. Установлено, что находясь на "должности", он способствовал незаконным вооруженным формированиям в проведении противоправных действий против украинцев, проживающих в АР Крым.
Во время задержания правоохранители обнаружили у злоумышленника документы с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".