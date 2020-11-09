Украина переходит ко второму этапу реагирования на распространение коронавируса, - Ляшко

По результатам селекторных совещаний под руководством президента и совещания замглавы Офиса Президента с ОГА принято решение о переходе на второй этап реагирования на распространение COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Принято решение - Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни: мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, в которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Обеспечение кислородом будет осуществлено путем закупки кислородных концентраторов, создание дополнительной сети обеспечения кислородом медучреждений.

"Сейчас отрабатывается каждое конкретное заведение, которое будет поставлять или газообразный кислород, или жидкий кислород в каждую больницу", - сказал Ляшко.

Третьим этапом, по его словам, планируется развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях.

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