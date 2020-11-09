Украина переходит ко второму этапу реагирования на распространение коронавируса, - Ляшко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Принято решение - Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни: мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, в которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.
Обеспечение кислородом будет осуществлено путем закупки кислородных концентраторов, создание дополнительной сети обеспечения кислородом медучреждений.
"Сейчас отрабатывается каждое конкретное заведение, которое будет поставлять или газообразный кислород, или жидкий кислород в каждую больницу", - сказал Ляшко.
Третьим этапом, по его словам, планируется развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях.