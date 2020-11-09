Бюджетные учреждения в оккупированном Севастополе оборудуют датчиками подачи воды, чтобы ее экономить

Объем Чернореченского водохранилища в оккупированном Севастополе за неделю после ливней снизился. На утро 9 ноября он составляет 14,412 млн кубометров.

Об этом рассказал и. о. российского замглавы Севастополя Владимир Базаров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На сегодняшнее утро объем Чернореченского водохранилища 14,412 млн кубометров. Средний расход за последнюю неделю составил 95 тыс. кубов в сутки", - сообщил Базаров.

Власти Севастополя рассказали, как пытаются решить вопрос дефицита воды.

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"У нас сейчас ведутся работы по четырем направлениям: строительство водозабора на Бельбеке, общая строительная готовность более 14 %. Всего на объекте работает 259 человек и 116 единиц техники. Строительная готовность на Кадыковском карьере 21%. На объекте работает 31 человек и 8 единиц техники. Траншея уже практически готова, работы продолжаются. По нашим двум объектам ремонта сетей на проспекте Октябрьской революции и в Инкермане завершаются работы по монтажу временной линии байпаса - выполнено 80% сбора сети. По скважинам - на трех гидроузлах ведутся буровые работы", - рассказал Базаров.

Подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев поручил ускорить работу по оборудованию бюджетных учреждений датчиками подачи воды с целью ее экономии.

Напомним, 2 ноября российское правительство оккупированного Севастополя сообщало, что во время дождей объем Чернореченского водохранилища составлял 14,933 млн куб м.

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