С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток, 9 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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"В течение текущих суток, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что "обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил".

Также отмечается, что саперами ГСЧС разминировано более гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 8 найденных взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, 8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

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