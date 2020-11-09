С начала суток обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В течение текущих суток, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что "обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил".
Также отмечается, что саперами ГСЧС разминировано более гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 8 найденных взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, 8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.