Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.
"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - сообщил Ермак.
Ермак также отметил, что на текущей неделе запланирована видео-встреча советников лидеров Нормандского формата, и поэтому он будет работать в обычном режиме на самоизоляции.
"Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоится - точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам", - добавил Ермак.
Он также призвал соблюдать дистанцию и сохранять спокойствие.
"Жизнь слишком интересная, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заболел COVID-19.