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Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом

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Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом
Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что также заболел коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.

"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - сообщил Ермак.

Ермак также отметил, что на текущей неделе запланирована видео-встреча советников лидеров Нормандского формата, и поэтому он будет работать в обычном режиме на самоизоляции.

"Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоится - точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам", - добавил Ермак.

Он также призвал соблюдать дистанцию и сохранять спокойствие.

"Жизнь слишком интересная, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заболел COVID-19.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Асфальтом пусть его лечат, смолой, щебенкой.
    По их же рецепту.
  • Виктор Ямской
    Дай бох ему упорства и стойкости, коронавирусу.
  • Igor L
    Тепер потрібно щоб Єрмака з Зеленським госпіталізували в звичайну опорну лікарню і там лікували!
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