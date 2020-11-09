Из-за нарушения тайны голосования суд постановил провести повторные выборы в Броварах

Киевский окружной административный суд обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

В сообщении отмечается: "Сегодня Киевский окружной административный суд удовлетворил иск кандидата на должность Броварского городского головы от партии "Голос" Андрея Саука и обязал Броварскую городскую ТИК повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской ОТГ.

Основанием для иска стали зафиксированные кандидатами и наблюдателями "Голоса" нарушения тайны голосования на участках в городе Бровары. Каждый избирательный бюллетень на этих участках имел свой индивидуальный номер, и этот же номер был продублирован на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать и сопоставлять номера и определить, за кого отдал голос тот или иной избиратель.

"Это первая инстанция и, конечно, должны дождаться результатов апелляции. Впрочем, это прямое нарушение избирательного законодательства. Поэтому мы надеемся, что закон будет соблюден, а в Броварах будут проведены повторные честные и беспристрастные выборы", - прокомментировал народный депутат, председатель Киевской областной территориальной организации политической партии" Голос "Ярослав Железняк.

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