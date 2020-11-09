Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что российская сторона не планирует работу контрольных пунктов въезда/выезда в Золотом и Счастье.
Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ на Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября. Складывается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал Президент РФ Владимир Путин", - отмечается в публикации.
Напомним, что 10 ноября на Донбассе планировали возобновить пропуск граждан через все семь имеющихся КПВВ. Среди них два КПВВ "Счастье" и "Золотой" планировали открыть.