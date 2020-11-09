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Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

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Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что российская сторона не планирует работу контрольных пунктов въезда/выезда в Золотом и Счастье.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ на Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября. Складывается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал Президент РФ Владимир Путин", - отмечается в публикации.

Напомним, что 10 ноября на Донбассе планировали возобновить пропуск граждан через все семь имеющихся КПВВ. Среди них два КПВВ "Счастье" и "Золотой" планировали открыть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября, - пресс-центр

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Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Та нехай всі їх по закривають,щоб даунбас нас не годував.Нехай годують *****. Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 5347
  • Лев Львовский 63975c6a
    Берите пример с Азербайджана,иначе не доходит до козлоголовых.
  • Myko
    В цьому і сенс. Гроші вкидають як у бездонну бочку, а перевірити ніхто не зможе. І жодна шавка вже не гавкає про збагачення на війні, як було при Порошенку.
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