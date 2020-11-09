Желаю Зеленскому выздоровления, но он и его команда были примером пренебрежения противоэпидемическими правилами, - Ткач
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Журналист отметил: "Я желаю президенту и его команде скорейшего выздоровления и крепкого здоровья
Но надо признать, что именно президент и его команда были примером на самом высоком уровне пренебрежения противоэпидемическими правилами и безнаказанного нарушения карантинных ограничений.
- несоблюдение масочного режима
- несоблюдение социальной дистанции
- кофе в кафе которое должно быть закрытым
- работа ресторанов людей из команды президента, которые должны быть закрытыми
- посещение ресторанов во время, когда они должны быть закрытыми
- посещение футбольных матчей, которые должны проходить без зрителей
- посещение Рината Ахметова
И т.д
Это очень негативный пример. И люди, которые смотрят на поведение власти и президента могли сделать неправильные выводы и для своей безопасности и безопасности окружающих. Как говорит Юлия Мендель: "к сожалению".
Ответственность есть и остается даже если ее не чувствуешь".