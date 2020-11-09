Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель высказала сожаление о состоянии здоровья президента Украины, а через 25 минут исправилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook, Мендель репостнула запись со страницы Офиса Президента и дописала свой текст: "К сожалению… Президент чувствует себя хорошо".

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Позднее она исправила формулировку и пояснила: "Друзья… и недруги, к чему этот неуместный шум в соцсетях? Многоточие - как незавершенность предложения о новости. Здравый смысл и человечность должны превзойти цинизм. В условиях, когда мы пытаемся дать вам как можно быстрее информацию, технические ошибки случаются. Рефлексия по этому поводу много говорит о самых громких".

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