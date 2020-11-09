Корабли ВМС Украины провели тренировку типа PASSEX с постоянной противоминной группой НАТО

В районе северо-западной части Черного моря состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием сил ВМС ВС Украины и постоянной противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМСУ.

В совместных маневрах в открытом море приняли участие корабли ВМС Украины, Греции, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе корабельно-катерных групп в соответствии со стандартами НАТО.

После встречи кораблей в запланированной точке и проведения визуального распознавания, силами и средствами государств-членов и партнеров НАТО был отработан ряд совместных корабельных упражнений, среди которых "проводка за тралами", "буксировка поврежденного корабля", групповое тактическое маневрирование и т.п.

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